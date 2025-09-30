Объявлен аукцион на право КРТ участка на улице Шавырина

В Ярославле объявлен аукцион на право комплексного развития территории в Дзержинском районе на улице Шавырина. Извещение о проведении аукциона подписал заммэра Александр Черневский. Начальная цена составляет 27,126 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на этой территории планируется строительство среднеэтажных и высотных домов до 18 этажей, а также крытой автостоянки. Ветхие дома будут снесены. Общая площадь территории, ограниченной Тутаевским шоссе, улицей Урицкого и проездом Шавырина, составляет 18,4 тыс. кв. м.

Аукцион состоится 11 ноября в 14:30 по адресу Революционный проезд, 6. Заявки будут принимать с 1 октября по 7 ноября. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены, сумма задатка — 10%.