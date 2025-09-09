В Ярославле снизилась начальная цена аукциона на право КРТ на Шавырина

В Ярославле снизили стоимость участка под застройку в Дзержинском районе на улице Шавырина на 19 млн рублей. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов. Новая цена составляет 27,126 млн рублей, ранее участок оценивали в 46 млн рублей.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на этой территории планируется строительство среднеэтажных и высотных домов до 18 этажей, а также крытой автостоянки. Ветхие дома будут снесены. Общая площадь территории, ограниченной Тутаевским шоссе, улицей Урицкого и проездом Шавырина, составляет 18,4 тыс. кв.м.

Аукцион на право заключения договора комплексного развития территории планируют провести в течение полугода. Участникам необходимо внести задаток в размере 2,712 млн рублей.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра, директора департамента градостроительства. Документ опубликован и вступил в силу.

Антон Голицын