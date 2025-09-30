В иркутских школах восстанавливают организацию питания

Возобновили работу столовые в большинстве школ Иркутска, где 29 сентября была прекращена организация питания. Об этом 30 сентября сообщила мэрия столицы Приангарья.

По данным городской администрации, обслуживанием пищеблоков в 25 из 29 общеобразовательных учреждений занимаются сотрудники МУП «Комбинат питания г. Иркутска». ООО «КрасПит» приступило к работе в двух школах и одной гимназии.

Как писал «Ъ-Сибирь», организация питания была сорвана 29 сентября в 29 школах из-за смены подрядчика. В результате в учебных заведениях было сокращено время занятий.

Валерий Лавский