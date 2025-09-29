Школьникам объявили обеденный перерыв

Мэрия Иркутска обвинила красноярскую компанию «КрасПит» в срыве организации питания в 29 школах города. Власти заявили о намерении расторгнуть с ней соответствующие контракты на сумму более 400 млн руб. Оператор школьного питания утверждает, что условия контрактов выполняет, а о возможности срыва процесса питания в конце сентября по не зависящим от него причинам предупреждал муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 29 сентября в 29 иркутских школах накрывать на стол было некому и нечего

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 29 сентября в 29 иркутских школах накрывать на стол было некому и нечего

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэрия Иркутска намерена расторгнуть контракты с красноярским ООО «КрасПит» на организацию питания в 29 школах. Об этом 29 сентября в своем Telegram-канале сообщил глава города Руслан Болотов. Основанием для такого шага он назвал тот факт, что в этот день компания не приступила к оказанию услуг.

«Сегодня нам пришлось сократить уроки. Школы будут заключать контракты с МУП “Комбинат питания”, чтобы обеспечить учащихся горячей едой. Компании “КрасПит” выставлены претензии…»,— отметил мэр.

Изменения в режим учебы были внесены, поскольку без организованного питания школьники младших классов могут находиться на занятиях не более трех часов, а старших классов — четырех.

Пресс-служба мэрии со ссылкой на муниципальный департамент образования уточнила, что контракты были подписаны 26 сентября. По ее данным, заказчики к началу работы оператора подготовили все необходимые документы (режимы питания для разных возрастов школьников, приказы о работе пищеблоков и др.), передали подрядчику оборудование и помещения. «Накануне до полуночи мы ждали приезда бригады работников и завоза продуктов. Но результат оказался нулевым: на наши звонки никто не отвечал и не отвечает до сих пор»,— приводятся в пресс-релизе, в частности, слова директора школы №21 Ирины Кузнецовой.

В середине сентября ООО «КрасПит» стало победителем конкурса на организацию школьного питания в Иркутске по девяти лотам, объединившим пищеблоки в 29 школах. Сумма контрактов составила 403 млн руб. Первоначально победителем по этим лотам было признано МУП «Комбинат питания г. Иркутска», которое ранее обслуживало подавляющее большинство школ Иркутска. Но красноярская компания, до того времени не работавшая на рынке Иркутской области, оспорила итоги закупок в региональном управлении ФАС.

«КрасПит», в свою очередь, утверждает, что условия контрактов выполняет, и вины компании в срыве питания нет. «Согласно условиям подписанных нами договоров, первый рабочий день после подписания — это день приемки оборудования пищеблоков в школах. Договоры мы подписали поздно вечером в пятницу, 26 сентября. Следующие дни, 27 и 28 сентября, пришлись на выходные дни (суббота и воскресенье) для сторон и контролирующих органов.

Первым рабочим днем для обеих сторон, когда объективно возможно сопровождать все организационные процессы, является понедельник, 29 сентября. Поэтому сегодня мы принимаем оборудование, а ответственность за организацию питания в этот конкретный день лежит не на нас.

Более того, насколько нам известно, контракты у школ с предыдущим подрядчиком сегодня все еще действуют»,— ответили в «КрасПит» на запрос «Ъ-Сибирь».

По данным компании, она в середине сентября письменно проинформировала Руслана Болотова и профильные структуры мэрии о возможном срыве питания в конце месяца. «Чтобы “принять” школы у предыдущего подрядчика, нам нужно принять пищеблоки, оборудование в них, составить меню. Самое элементарное: нам нужно хотя бы узнать число учащихся в каждой школе, чтобы рассчитать количество порций еды. Но даже этих данных по некоторым школам у нас до сих пор нет»,— пояснили в ООО «КрасПит». К концу дня 29 сентября оператор не получал от мэрии каких-либо документов, свидетельствующих о намерении городских властей расторгнуть контракты.

Обстоятельства, приведшие к срыву питания в иркутских школах, заинтересовали правоохранительные органы. К проверке приступили сотрудники прокуратуры региона. «В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних обучающихся прокурорами районов города были объявлены предостережения, в том числе директорам образовательных учреждений»,— сообщили в надзорном ведомстве о первых принятых мерах.

Валерий Лавский