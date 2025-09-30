Экс-замглавы Нижнего Новгорода Илью Штокмана обвинили в особо крупной взятке

Региональным управлением СК России бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Шткоману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого заместителя главы города Нижнего Новгорода, за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением получил взятку в размере 55 млн руб.

Противоправные действия фигуранта выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. По месту его жительства проведен обыск.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу следователями СК проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Также следствием устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Илья Штокман в 2022 году ушел добровольцем в зону СВО с должности первого замглавы Нижнего Новгорода. Об обстоятельствах своего решения он рассказал в Екатерининском зале Кремля президенту России Владимиру Путину в ходе встречи главы государства с участниками финала конкурса «Россия — страна возможностей».

