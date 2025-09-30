В Ярославле суд простил раскаявшегося взяткодателя

В Ярославле завершился суд над бывшим директором фармацевтической фабрики, обвиняемым в передаче взятки начальнику инспекции водных ресурсов АО «Ярославльводоканал». Об этом сообщает Yarnews.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Дзержинский районный суд приговорил бывшего начальника инспекции водоканала Дмитрия Безгина за получение и вымогательство взяток от представителей четырех ярославских компаний. Ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Уголовные дела взяткодателей рассматривались отдельно. Как установил суд, бывший директор фармацевтической фабрики с марта 2021 по март 2024 года передал 350 тыс. рублей за договор на выгодных условиях, которые помогли бы избежать проверок и штрафов.

На суде бывший директор признал вину и раскаялся, что учли при вынесении решения. Суд прекратил дело и снял арест с имущества и средств. Решение вступило в силу.

Антон Голицын