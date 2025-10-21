Сегодня исполняется 80 лет актеру, режиссеру и общественному деятелю, народному артисту РСФСР, Герою Труда РФ Никите Михалкову

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Никита Михалков

Его поздравляет председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин:

— Дорогой Никита Сергеевич, с днём рождения!

Выдающийся режиссёр, актёр и сценарист, Вы вносите большой вклад в развитие культуры нашей страны, открывая новые страницы в истории российского кино. Ваши фильмы стали классикой мирового кинематографа, а яркая актёрская игра полюбилась миллионам зрителей.

Надёжный товарищ, харизматичный и сильный человек, Вы защищаете духовные ценности и интересы нашей страны. Хлёстко и аргументированно даёте жёсткий отпор лживой западной пропаганде, неся правду в своих авторских программах.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и энергии!

Сегодня день рождения празднует первый заместитель председателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Наталья Комарова

Ее поздравляет заместитель директора фонда «Росконгресс», председатель совета фонда «Инносоциум» Елена Маринина:

— Уважаемая Наталья Владимировна! Примите самые тёплые поздравления с днём рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых значимых профессиональных успехов. Ваш богатый опыт, мудрость и лидерство продолжают служить примером для коллег и партнёров, а реализуемые проекты способствуют развитию общества, укреплению доверия и достижению стратегических целей. Пусть каждый новый день приносит гармонию, благополучие и открывает новые возможности для воплощения всего задуманного.

