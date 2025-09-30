Politico: «Хамас» ответит на план США по Газе через несколько дней

Палестинское движение «Хамас» пообещало изучить план США по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает Politico со ссылкой на неназванного дипломата. Тот уточнил, что детали плана передали «Хамасу» представители Египта и Катара. Другой источник издания предположил, что «Хамас» может дать ответ только через несколько дней.

Накануне президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. После переговоров американский Белый дом обнародовал план по урегулированию конфликта в Газе. Он состоит из 20 пунктов. Документ предполагает возвращение всех заложников, прекращение угрозы «Хамаса» для Израиля и увеличение гуманитарной помощи Газе. Господин Нетаньяху этот план принял.

