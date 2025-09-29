В Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. В результате происшествия, 14 человек осматривают медики, их состояние уточняется.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Инцидент случился днем на улице Селькоровской, в районе дома №124. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем одного из автобусов.
На место происшествия прибыли экипажи ДПС, спасатели и медики. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, для установления всех обстоятельств случившегося.