В Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. В результате происшествия, 14 человек осматривают медики, их состояние уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инцидент случился днем на улице Селькоровской, в районе дома №124. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем одного из автобусов.

На место происшествия прибыли экипажи ДПС, спасатели и медики. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, для установления всех обстоятельств случившегося.

Полина Бабинцева