В Екатеринбурге начался строительный форум 100+ TechnoBuild

На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начали работу XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятия деловой программы будут проходить с 30 сентября по 3 октября, главной темой стала «Архитектура победы».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В этом году площадь выставки составит 40 тыс. кв. м, всего выставку представят более 200 секций. Суммарно к участию привлекли около 650 экспонентов из России и других стран. Экспозицию разместят в павильонах, а на улице будет демонстрироваться строительная техника. Особое внимание в этом году уделят дизайнерским решениям. Традиционно пройдет награждение победителей всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.

ИД «Коммерсантъ-Урал» проведет три сессии: 30 сентября состоятся два мероприятия — «Умная инфраструктура: безопасность, сервисы и комфорт для жителей и бизнеса» и «Инфраструктурные обязательства. Возможности законодательства и перспективы развития». Сессия «Баланс интересов и практические вызовы реализации проектов КРТ» запланирована на 1 октября.

