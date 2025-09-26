ИД «Коммерсантъ-Урал» проведет три крупных сессии на форуме 100+ TechnoBuild

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» проведет на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild три секции с ключевыми представителями рынка и первыми лицами Свердловской области и Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В день открытия форума, 30 сентября в 10:00 в зале 3.7 конгресс-центра пройдет совместная с ПАО «Ростелеком» сессия на тему «Умная инфраструктура: безопасность, сервисы и комфорт для жителей и бизнеса». Участники обсудят, как обеспечить баланс между технологичностью и безопасностью, что мешает рынку развиваться быстрее и какие законодательные и инфраструктурные решения необходимы для масштабирования цифровых сервисов.

К участию заявлены: и.о. заместителя губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин, и.о. регионального министра цифрового развития и связи Алексей Сабуров, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов, директор офиса «Ростелеком Ключ» Елена Нечай, глава компании Prinzip Геннадий Черных и другие. Модерировать сессию будет независимый обозреватель рынка недвижимости и публицист Антон Мастренков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

В этот же день, 30 сентября, на стенде Администрации города Екатеринбурга с 14:30 до 16:00 ИД «Коммерсантъ-Урал» проведет совместную сессию с мэрией и Коллегией адвокатов «Регионсервис» на тему «Инфраструктурные обязательства. Возможности законодательства и перспективы развития». Здесь эксперты обсудят, с какими вызовами приходится сталкиваться девелоперам при реализации инфраструктурных обязательств. Ожидается, что участие в дискуссии примут глава свердловского минстроя Григорий Сурганов, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова, вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, первый зампредседателя свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий, главы уральских девелоперских компаний и другие. Модератор сессии — управляющий партнер московского офиса Коллегии адвокатов «Регионсервис», член комитета по административным процедурам в строительстве НОСТРОЙ Анна Жолобова.

1 октября совместно с Группой «Самолет» в зале 3.3 конгресс-центра с 10:00 до 11:30 состоится сессия «Баланс интересов и практические вызовы реализации проектов КРТ». Программа комплексного развития территорий в последние годы стала одной из ключевых, которые значительно влияют на рынок и развитие Екатеринбурга. Торги за право реализации программы между застройщиками идут днями. Но есть и острые вопросы, которые волнуют, в том числе, застройщиков.

Подискутируют на эту тему федеральный эксперт — директор Департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и ЖКХ РФ Мария Синичич, свердловский глава минстроя Григорий Сурганов, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, директора ГК «Самолет» Виктор Ведехин и Артем Дудин, глава ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков. Модерировать сессию будет телерадиоведущий Максим Путинцев.

Принять участие в сессиях можно бесплатно, для посещения форума обязательна регистрация.

Мария Игнатова