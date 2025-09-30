В России создадут приложение для оценки принятия традиционных ценностей среди студентов

ООО «Игры синих котов» выиграло тендер на создание специализированной информационной системы для внедрения инструментария по оценке принятия студентами традиционных ценностей. Контракт на сайте госзакупок разместил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». Победителю удалось снизить цену с 15 млн до 1,3 млн руб., пишут «Ведомости».

Техническое задание тендера предполагает «тестирование студентов вузов, интерпретацию полученных результатов и составление рекомендаций на их основе». Приложение, адаптированное для телефонов и планшетов, должно «собирать реестр ответов пользователей и отображать ключевые показатели и результаты анализа». Формулировки вопросов и систему оценки ответов администраторы приложения смогут устанавливать самостоятельно.

В июле НИУ ВШЭ выиграл тендер за 10 млн руб. на проведение исследования и последующую интеграцию «инструментария для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям». Заказчиком также выступил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». Среди основных целей и задач исследования — разработка и апробация социологических и психометрических инструментов для оценки отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям.

Влад Никифоров