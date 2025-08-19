ВШЭ создаст методику для оценки принятия студентами традиционных ценностей

Научно-исследовательский институт «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) займется исследованием и интеграцией инструментария для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере госзакупок.

НИУ ВШЭ выиграл тендер за 10 млн руб. на проведение соответствующего исследования в конце июля этого года. Заказчик проекта — Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». Среди основных целей и задач исследования — разработка и апробация социологических и психометрических инструментов для оценки отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям, следует из документа.

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили газете, что в будущем методику, разработанную по итогам исследования, можно будет масштабировать и «использовать для решения схожих задач в системе российского высшего образования».

Работа поделена на два этапа: первая часть исследования должна завершиться 22 сентября 2025 года, на нее выделено 4 млн руб. На второй этап выделено 6 млн руб., последний срок сдачи проекта— 22 ноября 2025 года.