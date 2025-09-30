Число пожаров в тайге Хабаровского края в 2025 году сократилось втрое

В Хабаровском крае количество лесных пожаров в пожароопасном сезоне 2025 года сократилось по отношению к прошлогоднему в три раза, других ландшафтных пожаров — на 42%, сообщил губернатор Дмитрий Демешин по итогам заседания президиума регионального правительства. Две трети (67%) таких возгораний, по его словам, удалось ликвидировать в первые сутки.

Глава региона подчеркнул значение подготовки к пожароопасному сезону и федеральной помощи. Так, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» лесопожарные подразделения получают технику и оборудование, а нацпроект «Развитие беспилотных авиационных систем» дает нужное количество БПЛА. «Уверен, что нам следует развивать производство таких беспилотников у себя в крае, и со следующего года их использование должно войти в практику»,— написал господин Демешин в Telegram-канале.

В соответствии с поручением президента, расширяется зона прикрытия населенных пунктов, добавил губернатор. В апреле созданы пожарные части в Нанайском и им. Лазо районах, а в октябре планируется открыть еще две в Хабаровском районе.

В 2025 году в регионе зафиксировано 122 лесных пожара против 367 годом ранее. Общая пройденная огнем площадь составила 65 тыс. га, что в 4,3 раза меньше показателя 2024 года (283 тыс. га).

Эрнест Филипповский, Хабаровск