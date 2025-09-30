На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

У восточного побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки произошли в 10:07 по местному времени (1:07 мск).

По предварительным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в Авачинском заливе в 98 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км под морским дном.

Жители населенных пунктов Камчатского края почувствовали подземные толчки силой 4-5 баллов.

30 июля в Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее за более чем 70 лет землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. Жители полуострова ощутили подземные толчки силой до 8 баллов. В течение двух месяцев на полуострове регулярно происходят афтершоки землетрясения.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский