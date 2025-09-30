Вице-премьер Григоренко оценил замену министра в Албании на нейросеть

Заместитель председателя правительства России, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко назвал решение властей Албании о назначении виртуального ИИ-помощника на должность министра «не самым удачным».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

«Вряд ли на сегодняшний день мы живем даже в технологических, технических условиях, когда искусственный интеллект способен принимать решения, юридически значимые на том уровне»,— сказал господин Григоренко журналистам (цитата по «Интерфаксу»). При этом он отметил, что искусственный интеллект хорошо справляется с рутинными задачами.

11 сентября правительство Албании объявило, что за все госзакупки будет отвечать бот Диэлла, которая создана на базе ИИ. Премьер-министр Эди Рама говорил, что внедрение искусственного интеллекта в сферу госзакупок усилит борьбу с коррупцией.

