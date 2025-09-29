Наставник «Локомотива» о поражении от «Динамо»: мы игру начали неправильно

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли считает, что в первом периоде его подопечные не были «очень опасны» для соперника, минского «Динамо», а во втором были вынуждены отбиваться в меньшинстве. При этом наставнику понравился третий период и настрой его команды. Свою оценку матчу он дал в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что в Минске «Динамо» обыграло «Локомотив» по буллитам. Основное время матча завершилось счетом 2:2, при этом первый гол был забит лишь во втором периоде.

«Мы начали игру неправильно. Мы знаем, насколько конкурентоспособно и талантливо "Динамо", поэтому в первом периоде мы, по сути, наблюдали за ними, а во втором периоде попали в затруднительное положение из-за штрафов, которые привели к отставанию 2:1. Но мне очень нравится характер, который мы проявили в третьем периоде. В третьем периоде мы играли в хоккей, как "Локомотив". Мы выиграли шайбу. А как только игра переходит в овертайм, можно бросить монетку, чтобы угадать, кто победит»,— прокомментировал Боб Хартли.

Наставник отметил, что перед третьим периодом важно было правильно отреагировать на выход соперника вперед по счету. «Можно говорить все, что угодно в раздевалке, но нужно воплотить это в жизнь на льду, и заслуга в этом принадлежит игрокам»,— отметил Хартли и добавил, что реакция его подопечных ему понравилась.

Отвечая на вопросы журналистов, наставник «Локомотива» отметил, что в серии буллитов ему также понравилось то, как сыграли его игроки.

«У наших троих бросающих было несколько голевых моментов. Они не теряли шайбу. Они не пытались сделать ничего, что не сработало бы. Пожалуй, два лучших вратаря лиги шли лицом к лицу. Поэтому я бы скорее отдал должное Фукале (вратарь "Динамо")»,— сказал наставник.

1 октября ярославский «Локомотив» сыграет с «Барысом» в Астане. Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ с 16 очками.

Алла Чижова