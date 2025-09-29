«Локомотив» прервал свою победную серию

Ярославский ХК «Локомотив» уступил в Минске местному «Динамо». «Железнодорожники» прервали свою победную серию из пяти матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет был открыт в начале второго периода, гол на счету ярославца Артура Каюмова. После этого «Динамо» отстояло в меньшинстве и после него сразу сравняло счет — отличился нападающий Сэм Энас.

В середине второго отрезка команды начали много ошибаться, особенно «Локомотив», — это в итоге и дало шанс хозяевам льда вырваться вперед в счете: шайбу в ворота ярославцев забросил Вадим Мороз с передачи Тая Смита.

Но игроки «Локомотива» достаточно быстро сравняли: уже на 3-й минуте третьего периода в быстрой атаке гол забил форвард Никита Кирьянов. Со счетом 2:2 игра перешла в овертайм, но и он не выявил победителя.

В серии буллитов удача была на стороне хозяев. В итоге победа «Динамо» со счетом 3:2.

1 октября ярославский «Локомотив» сыграет с «Барысом» в Астане.

Алла Чижова