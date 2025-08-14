Запрет на экспорт бензина могут продлить до 30 сентября

В правительстве решили продлить запрет на экспорт бензина в том числе для производителей до 30 сентября, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения. Пока эмбарго действует до 31 августа. Решение было принято на совещании вице-премьера Александра Новака с руководителями крупных нефтяных компаний и профильными министерствами 14 августа.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Правительство 28 июля распространило запрет на экспорт топлива для производителей, выпускающих более 1 млн тонн бензинов в год. Прежде ограничения касались трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью. Остановка экспорта должна была охладить топливный рынок, но рост котировок ускорился из-за аварий на НПЗ 2 августа. К 12 августа цены на бензин АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России увеличились до рекордных 80,51 тыс. руб. за тонну, АИ-92 — 70,48 тыс. руб. за тонну. Марка АИ-92 почти приблизилась к рекорду сентября 2023 года, когда котировки достигли 70,52 тыс. руб. за тонну.

Последние две торговые сессии биржевая цена бензинов снижается. 14 августа стоимость АИ-92 на бирже уменьшилась на 0,15%, до 69,96 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,13%, до 78,09 тыс. руб. за тонну.

Ольга Семеновых