В поликлиниках Москвы ИИ собирает электронную справку с данными на каждого пациента

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью «Ъ» рассказала про «практическое внедрение» ИИ в столичных поликлиниках .

«С июня этого года при записи в поликлинику пациент указывает цель визита. Если это ‘плохое самочувствие или боль', проходит специальный опросник,— пояснила она. — Он включает ключевые вопросы, которые опытный врач обязательно задал бы на приеме. Данные опроса автоматически направляются в ИИ-сервис, который анализирует их в совокупности с электронной медицинской картой пациента и подготавливает персонализированную сводку о здоровье пациента, выбирая только то, что имеет отношение к текущему обращению».

В результате, рассказала Анастасия Ракова, врач к моменту визита получает «аналитическую выжимку» с жалобами, историей болезни, результатами исследований, предыдущими диагнозам. На сегодняшний день в московских поликлиниках уже выдано более 6 млн таких ИИ-сводок. «Это коренным образом меняет работу врача: до начала приема он может ознакомиться с историей пациента, что позволяет точнее интерпретировать жалобы, назначать исследования, корректировать лечение и принимать решения о госпитализации»,— пояснила госпожа Ракова.

