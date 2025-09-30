Столичные власти постоянно мониторят циркулирующие в городе вирусы

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью «Ъ» рассказала про особенности работы инфекционной службы города во время сезонных всплесков заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Для понимания, прогнозирования и управления эпидемиологической ситуацией мы ведем постоянный мониторинг циркулирующих в городе вирусов, — рассказала она. — Мы не только идентифицируем их, но и в режиме реального времени проводим полногеномное секвенирование, чтобы понимать свойства каждого штамма. Это позволяет нам видеть, какой вирус доминирует, какой набирает силу, а какой сходит на нет, а также прогнозировать уровень заболеваемости».

Анализ данных позволяет планировать развитие сезонной волны или вовремя определить начало эпидемии, пояснила госпожа Ракова. «Если, например, мы видим, что в структуре заболеваемости 70% занимает риновирус, мы увеличиваем количество дежурных врачей в детских поликлиниках, — пояснила она. — В зависимости от развития ситуации ежедневно корректируем ресурсы. Если прогноз показывает, что волна пошла на спад и, к примеру, развернутых кабинетов с дежурными врачами в каждой поликлинике достаточно, то мы их сокращаем, возвращая врачей к обычному приему».

При прогнозе по росту заболеваемости, которая может привести к увеличению числа госпитализаций, прогноз разделяется для взрослых и детей, начинается организация работы стационаров. «Распределяем потоки, разворачиваем дополнительные отделения и койки. Временно, на две-три недели, увеличиваем нагрузку на персонал и расконсервируем резервные отделения, которые обычно простаивают летом,— рассказала Анастасия Ракова. — Когда волна заболеваемости проходит, мы так же планомерно сворачиваем дополнительные мощности».

