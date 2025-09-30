Московские власти намерены привлекать медицинских туристов из дальнего зарубежья

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью «Ъ» сообщила о планах столичных властей развивать в городе медицинский туризм, привлекая, в том числе, пациентов из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Наша цель — принимать на лечение не только жителей других регионов России, но и пациентов со всего мира, — рассказала она. — В первую очередь мы ориентируемся на страны ближнего зарубежья, так как организовать взаимодействие с ними проще, но также будем активно работать и с более отдаленными странами, приглашая их к сотрудничеству».

Медицинский туризм, по ее словам, планируется развивать в рамках системы ОМС и в сфере платных услуг. «Сегодня люди готовы инвестировать в свое здоровье и доплачивать за высокий уровень сервиса,— заявила Анастасия Ракова. — Мы готовы предоставлять такие сервисные услуги наравне с частными клиниками, оставаясь при этом открытыми для работы в рамках ОМС. По большинству медицинских профилей мы демонстрируем более высокий уровень компетенций по сравнению со многими странами ближнего зарубежья».

Госпожа Ракова также заметила, что медицинские услуги в Москве значительно дешевле, чем, например, в Корее или Турции.

Подробнее читайте в интервью Анастасии Раковой «Ъ».