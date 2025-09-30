Структура банка «Россия» купила «Крымский винзавод» почти за 2 млрд рублей

Власти Крыма продали 100% АО «Крымский винодельческий завод» ООО «Южный проект» за 1,85 млрд руб. Основным владельцем покупателя через 99,9% долей является АО АБ «Россия», что следует из данных СПАРК. Банк, связанный с Юрием Ковальчуком, уже инвестировал в крымский виноделие, купив «Новый свет» и «Массандру».

В «Крымском винзаводе», «Южном проекте», «России» и министерстве имущественных и земельных отношений Крыма на вопросы «Ъ» оперативно не ответили.

Завод, объединяющий активы национализированной в 2023 году компании «Алеф-Виналь», включает 687 га виноградников и простаивающие мощности. Для их запуска требуются инвестиции около 1,7 млрд руб., следует из отчета об оценке. Финансовый план предполагает выход на выручку в 3 млрд руб. к 2030 году.

