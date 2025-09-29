Воронежская область — в первой десятке регионов по генерации мусора на человека

В 2024 году на каждого жителя Воронежской области пришлось 430,5 кг мусора — по этому показателю она оказалась на седьмом месте в России, уступив лишь Магаданской области (650,8 кг), Калининградской области (507,8 кг), Чукотскому автономному округу (458,5 кг), Рязанской области (454,1 кг), Крыму (441,4 кг) и Московской агломерации (440,2 кг). Расчеты сделала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.

После воронежцев больше всего отходов в Черноземье производят липчане — на каждого приходится 325,1 кг. На третьем месте — Орловская (304,9 кг), на четвертом — Курская (304 кг), на пятом — Белгородская область (277,7 кг). Меньше всего мусора генерируют тамбовчане (257,3 кг).

Среднестатистический россиянин в 2024 году оставил после себя 325 кг мусора, и это на 1%, или на 3 кг больше, чем годом ранее.

Аналитики использовали статистику Росприроднадзора по форме 2-ТП (отходы), отражающую массу твердых коммунальных отходов (ТКО). Отчетность по этой форме представляют региональные операторы, отвечающие за вывоз и обработку ТКО. Полученные значения сопоставлялись со среднегодовой численностью постоянного населения регионов по данным Росстата.

Юрий Голубь