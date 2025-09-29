Индустрию готовят к жажде

Минприроды опубликовало проект постановления правительства, который предполагает увеличение ставок платы промышленности за пользование федеральными водными объектами вдесятеро с 2026 года. Также десятикратно подорожает потребление воды по нормативу (без водоизмерительных приборов). В дальнейшем предполагается индексация ставок платы с учетом фактической, а не прогнозной инфляции — в ведомстве рассчитывают поднять и держать ставки на «экономически обоснованном уровне». В результате дополнительные доходы бюджета должны составить 30,8 млрд руб. уже в 2026 году. Регулятор уверен, что для бизнеса изменение ощутимым не будет. Участники рынка, напротив, считают, что это негативно отразится как на промышленниках, так и на предприятиях ЖКХ.

Минприроды предлагает внести правки в постановление правительства о ставках платы за пользование федеральными водными объектами (№1509 от 26 декабря 2014 года), десятикратно повысив их с 2026 года. Изменение не затронет электроэнергетику и ЖКХ — для «исключения влияния на рост тарифов для населения». Также с 2027 года предлагается увеличить с 1,1 до 10 коэффициент к ставкам для пользователей, не имеющих водоизмерительных приборов (таким образом, 2026 год станет последним «окном возможностей» для их установки). Также Минприроды намерено впредь индексировать ставки на фактическую, а не прогнозную инфляцию — это коснется и «льготных» категорий водопользователей.

Как говорится в пояснительной записке, снижение объемов водозабора позволит уменьшить негативное воздействие на водные объекты и нагрузку на окружающую среду.

При этом в Минприроды указывают, что поступления от платы за пользование водными объектами «лишь частично покрывают бюджетные потребности по содержанию водохозяйственного комплекса». Общий объем дополнительных поступлений бюджета в случае принятия постановления составит в 2026 году 30,8 млрд руб., в 2027 году — 78,3 млрд руб., в 2028-м — 93,3 млрд руб. Негативного влияния от повышения ставок для промышленности регулятор не ждет — Минприроды ссылается на расчеты Счетной палаты (см. “Ъ” от 24 июня), по которым доля платы за воду в ее затратах оценивается в 0,0123%.

Впрочем, в компаниях со значительным водопотреблением такую оценку не разделяют: в текущих экономических условиях, по словам председателя правления РАО «БумПром» Ростислава Хелемского, такие меры носят не стимулирующий, а карательный характер — повышение приведет к кратному росту расходов и может составить до 4% себестоимости продукции целлюлозно-бумажной промышленности (одна из самых водоемких). Для ряда предприятий это фактически означает переход к убыточности и угрозу остановки.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) “Ъ” сообщили, что индексация ставок по фактической инфляции из-за опережения ею прогнозной приведет к увеличению затрат и водоканалов.

По оценкам РАВВ, при новом порядке ставки платы за пользование водными объектами могут расти вдвое быстрее. Помимо этого, водоканалы забирают воду в том числе для промышленности, и к ним буду применяться также и ставки, как для бизнеса. Введение же коэффициента 10 на период, например, временного отсутствия прибора учета может привести к увеличению платы за забор воды на десятки миллионов рублей. «С учетом ограничения роста тарифов в виде предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги организациям придется изыскивать внутренние резервы для покрытия возросших затрат либо сокращать инвестпрограммы»,— добавляет руководитель направления нормативно-аналитической работы ГК «Росводоканал» Димитрий Будницкий.

Привязка ставок к фактической инфляции призвана приблизить объем платы к экономической реальности, поясняет руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов. В Минприроды также настаивают на том, что ставки за пользование водными объектами должны быть экономически обоснованными. Впрочем, подчеркнули в министерстве, общественные обсуждения проекта постановления только начались, документ направлен на согласование в заинтересованные органы федеральной власти. В итоге он будет доработан «с учетом поступивших предложений и замечаний».

