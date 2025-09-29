Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сильвия Вентурини Фенди покинула должность креативного директора Fendi

Сильвия Вентурини Фенди сообщила, что покидает должность креативного директора модного дома Fendi. При это она сохранила за собой управляющую позицию. В модном доме отметили, что с 1 октября госпожа Фенди станет «почетным президентом» римского дома Fendi.

«Это было для меня замечательное путешествие и в креативном, и в человеческом плане: связь с Карлом Лагерфельдом, затем с Кимом Джонсом и, наконец — что не менее важно, — с моей прекрасной командой, которая за эти годы стала частью моей семьи»,— написала Сильвия Фенди в аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сильвия Вентурини Фенди — представитель третьего поколения семьи Фенди. С 1992 года по 2019 год она руководила креативным отделом вместе с Карлом Лагерфельдом. С 1994 года Сильвия Фенди курировала линии аксессуаров и мужской одежды, а затем и женскую коллекцию.

