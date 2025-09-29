Сумма маткапитала за двоих детей в 2027 году может превысить миллион рублей

В 2027 году размер материнского капитала за двоих детей превысит отметку в 1 млн руб. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов.

Согласно документу, если родители ранее не использовали маткапитал на первого ребенка, то сумма выплаты за второго ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 1 января 2020 года, составит 1 013 156 руб. в 2027 году. В 2026 году эта выплата составит 974 тыс. руб., а в 2028 году — 1 053 682 руб. Размер материнского капитала на первого ребенка в 2026 году составит 737 тыс. руб., в 2027 году увеличится до 766 тыс. руб., а в 2028 году – до 797 тыс. руб.

Кроме того, в документе содержатся данные о единовременном пособии при рождении ребенка, которое сейчас составляет 26 тыс. руб. После индексации в 2026 году сумма вырастет до 28 тыс. руб., в 2027 году — до 29 тыс. руб., а в 2028 году достигнет 31 тыс. руб.