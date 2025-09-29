«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Как меняются запросы состоятельных инвесторов? Почему они стали наращивать вложения в облигации и акции? И какие еще инструменты доступны для получения высокой доходности? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с директором по работе с состоятельными клиентами БКС Андреем Петровым.

— С какими запросами к вам приходят состоятельные клиенты – аудитория «БКС Ультима Private Banking»? Что их волнует больше всего? И как вы решаете их финансовые задачи?

— На текущий момент мы наблюдаем тренд на переток средств из депозитов в инвестиции, в различные классы активов. Ключевая ставка начала снижаться и продолжит снижение, мы ожидаем, что к концу года она будет в диапазоне 14-15%. Доходность по банковским вкладам, в свою очередь, становится все менее привлекательной. И есть классическая закономерность в поведении инвесторов: чем ниже рыночные ставки, тем выше желание получить повышенный доход, отсюда мы видим и рост интереса к инвестициям. Значительное снижение ставок повлечет за собой уменьшение доли депозитов и так называемых инструментов денежного рынка в портфелях наших клиентов, этот процесс уже идет. Мы видим это как по клиентам, которые работают с нами уже достаточно давно, так и по новым. Заканчиваются депозиты или появляются какие-то новые инвестиционные идеи, и инвесторы активно и с большим желанием перекладывают средства либо в облигации, либо в акции, либо в какие-то другие рисковые активы. Я думаю, что к концу года этот тренд будет усиливаться, поскольку подходит к концу большое количество депозитов, которые открывались полгода назад либо год назад по очень высоким ставкам, и с этим запросом инвесторы будут приходить все чаще.

— Как состоятельные инвесторы работают с рынком акций? Предпочитают сами совершать сделки или пользуются, например, доверительным управлением?

— Безусловно, среди инвесторов с большим капиталом есть те, кто любит самостоятельно держать руку на пульсе, но при этом передавать капитал в доверительное управление. Как раз такое решение мы предлагаем в рамках услуги Advisory в управляющей компании БКС. И есть, конечно, группа клиентов, их сейчас становится все меньше, кто предпочитает, помимо основных собственных дел, бизнеса, контролировать полностью процесс на фондовом рынке. В последние годы мы видим такую тенденцию: инвесторы все чаще предпочитают передавать капитал в управление и иметь контроль и доступ к получению полной информации от того человека, кто управляет этими средствами. И, на самом деле, это позитивный тренд. Те инвестиционные идеи, которые отбираются мною либо моими коллегами, портфельными управляющими, позволяют инвесторам существенно снизить риски и сформировать качественный портфель, в полной мере решающий цели и задачи, озвученные клиентом. Именно поэтому в БКС активно развивается услуга Advisory — индивидуальное доверительное управление премиального уровня. Это направление, в котором мы видим очень большой приток средств состоятельных клиентов за последние несколько лет.

— Можете подробнее рассказать об услуге Advisory?

— Для каждого клиента с крупным капиталом формируется индивидуальная стратегия. Это делает управляющий частным капиталом, он же эдвайзер, опираясь на аналитическую поддержку финансовой группы БКС и используя всю инфраструктуру управляющей компании. Например, клиент с помощью БКС получает широкий перечень возможностей, которых у него нет при самостоятельной торговле.

В первую очередь здесь хочется выделить получение более высокой аллокации при участии в размещениях облигаций или акций, получение дисконта к цене облигаций на первичном размещении, работу со всеми классами активов на внебиржевой секции, где гораздо больший объем ликвидности — это позволяет продать или купить активы по более привлекательной цене и гораздо большего объема, чем при самостоятельной торговле. Также мы можем использовать алгоритмические заявки для сделок с акциями — это позволяет собрать нужный объем по более интересной цене. И, конечно же, есть гигантское количество других возможностей, например, мы можем организовать встречу клиента с эмитентом.

Мы берем на себя задачу управления капиталом, анализируем текущий портфель, оцениваем его перспективы, разрабатываем инвестиционную стратегию специально под запрос клиента. И, что самое важное, все заботы по управлению капиталом ложатся непосредственно на плечи эдвайзера. При этом инвестор может в любой момент связаться с нами и получить полное информационное сопровождение по своему портфелю и всем актуальным инвестиционным идеям, которые сейчас есть на рынке.

— А какие еще есть инструменты с высоким доходом, актуальные для клиентов, которых называют иногда хайнетами?

— В целом ключевой аспект для Private Banking — это комплексный подход, включающий как профессиональное управление активами, так и нефинансовые сервисы. Именно этому принципу следует «БКС Ультима». Если говорить о наиболее востребованных инструментах, я бы выделил закрытые паевые инвестиционные фонды. Актуальность этого продукта сильно выросла за последние несколько лет, когда состоятельные люди стали переводить свои активы в Россию из-за инфраструктурных рисков за рубежом. ЗПИФ не является юридическим лицом, поэтому после передачи активов в его управление все получаемые в дальнейшем доходы не облагаются налогом на прибыль и могут быть реинвестированы. Соответственно, мы здесь сразу же получаем эффект сложного процента. ЗПИФы широко используются для структурирования финансовых активов бизнеса, для наследования, обеспечивают дополнительную защиту для владельцев бизнеса. Управляющая компания БКС активно занимается развитием этого направления.

— Какие перспективы сейчас у российского рынка акций?

— Мы считаем, что на горизонте года индекс Московской биржи может вырасти на 30% с учетом дивидендов. Главным драйвером, конечно же, здесь будет выступать снижение ключевой ставки. Однако к выбору конкретных бумаг нужно подходить крайне осторожно. Значительную часть портфеля на текущий момент целесообразно держать в облигациях. Особенно интересны долгосрочные облигации федерального займа и корпоративные бонды, как в рублях, так и в валюте. К слову, для состоятельных инвесторов у нас есть стратегия индивидуального доверительного управления в длинных ОФЗ с использованием плеча.