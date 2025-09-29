«Курская бетонная компания» отремонтирует школу в Орловской области за 105 млн

Подряд на капитальный ремонт Отрадинской средней школы в Мценском районе Орловской области получило ООО «Курская бетонная компания» Андрея Чаркина. Райадминистрация заключила с компанией контракт на 105 млн руб. при начальной цене в 107,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На открытый конкурс поступило три заявки — другие участники оценили свои услуги дороже. Их имена не раскрываются.

Победителю предстоит с 1 января 2026-го до 1 июня 2027 года выполнить ремонтно-строительные работы, смонтировать системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции, сети связи, благоустроить и озеленить пространство вокруг школы.

По данным Rusprofile, ООО «Курская бетонная компания» зарегистрировано в Курске в 2016 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. для строительства жилых и нежилых зданий. Гендиректор и единственный собственник — Андрей Чаркин. Выручка за 2024 год составила 84 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.

В начале сентября стало известно, что курское ООО «Стройтехногрупп» отказалось устранять недочеты при капремонте Новокасторенской школы. В спортзале учебного заведения обрушился потолок.

Юрий Голубь