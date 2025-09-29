Самарский завод взыскал 27,7 млн рублей с ЦКБ по СПК имени Алексеева

АО «Самарский металлургический завод» выиграло иск к нижегородскому производителю судов на подводных крыльях АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева». Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с ЦКБ почти 27,7 млн руб., указано в карточке дела.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Закладка судна на подводных крыльях на ЦКБ по СПК им. Р. Алексеева

Самарский завод по трем договорам 2024 года требовал 46,8 млн руб., включая проценты за пользование чужими деньгами. Затем завод уточнил иск в связи с погашением части долга.

Ответчик не оспаривал сумму долга и хотел урегулировать вопрос вне судебной плоскости, но истец настоял на открытии производства. Всего с ЦКБ взыскали 27,69 млн руб., включая 25,12 млн руб. основного долга и 2,31 млн руб. неустойки.

Галина Шамберина