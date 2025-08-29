Самарский завод взыскивает 27,7 млн рублей с «ЦКБ по СПК имени Алексеева»
АО «Самарский металлургический завод» пытается взыскать 27,7 млн руб. с нижегородского производителя судов на подводных крыльях АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева». Дело рассматривает Арбитражный суд Нижегородской области.
Производственный цех ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Иск о взыскании денег по трем договорам 2024 года поступил в июне 2025 года. Изначально самарский завод требовал 46,8 млн руб., включая проценты за пользование чужими денежными средствами. В августе завод уточнил иск в связи с погашением части долга.
Ответчик не оспаривает сумму долга и сообщил суду, что ведутся переговоры в целях мирного урегулирования спора. Он возражал против перехода дела в основное заседание, но на этом настоял истец. Суд поддержал позицию самарского завода и назначил заседание на 25 сентября.
«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» производит суда гражданского, двойного и военного назначения. Среди них суда на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор», а также суда на воздушной подушке, суда с воздушной каверной на днище, глиссеры с различной механизацией днища, транспортно-амфибийные платформы и экранопланы.