«Водоканал-Сервис» выплатит 2,8 млн рублей за сбросы в Казанку

Компанию «Водоканал-Сервис» обязали выплатить 2,8 млн руб. за сброс загрязняющих сточных вод в Казанку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ведомство провело проверку в селе Качелино в Арском районе Татарстана. В результате было установлено, что «Водоканал-Сервис» сбрасывал сточные воды в Казанку с превышениями предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Суд обязал организацию выплатить 2,8 млн руб. в бюджет РФ для возмещения ущерба реке.

В январе 2025 года глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что «Водоканал-Сервис» имеет договор с молочным комбинатом «Арча». На основании документа предприятие проводило сброс сточных вод. Министерством были зафиксированы случаи сбросов стоков в приток Казанки — Лекинку, а также многочисленные жалобы на загрязнения.

Сейчас в Арбитражном суде Татарстана проходит процесс, в котором прокуратура требует изъять у «Арчи» площадь 280 га. Комбинат принадлежит бизнесмену Минтимеру Мингазову. Подробнее — в материале «Невеселый молочник».

Диана Соловьёва