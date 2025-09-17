Коммерция космических масштабов

Госдума 17 сентября приняла закон, разрешающий «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах, спутниках и объектах космической инфраструктуры. В 1990–2000 годах на российских орбитальных станциях и ракетах уже появлялись коммерческие логотипы, но после запуска Международной космической станции эта практика была официально ограничена. Новый механизм позволит госкорпорации получать дополнительные доходы на развитие науки и промышленной базы.

Законопроект, позволяющий госкорпорации «Роскосмос» самой заключать договоры на размещение рекламы на космической технике и объектах инфраструктуры, Дума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Согласно документу, реклама может размещаться на ракетах-носителях, спутниках и других космических аппаратах, а также на объектах космодромов. Порядок расчета платежей, их размер и условия внесения будет утверждать правительство.

В первом чтении проект, внесенный группой депутатов и сенаторов, был принят еще в марте 2024 года. Тогда его соавтор Денис Кравченко пояснял, что эти меры дадут возможность тратить дополнительные внебюджетные средства на научные исследования и развитие промышленной базы космической отрасли.

В пояснительной записке отмечалось, что «Роскосмос» уже провел предварительные переговоры с потенциальными рекламодателями и, по его оценке, доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн руб. в год и еще до 5 млн руб.— от рекламы на объектах инфраструктуры.

Ко второму чтению в документ были внесены поправки, предусматривающие проведение прозрачных конкурсных процедур при заключении договоров на рекламу. Как предполагается, в силу закон вступит с 1 января 2026 года.

Попытки «монетизировать космос» за счет рекламных интеграций предпринимались в России еще в 1990–2000-х годах. Первая такая реклама появилась в октябре 1992 года, когда на ракете-носителе «Протон-К» разместили логотип табачной компании West. Центр имени Хруничева заработал на этом почти $70 тыс. В 1996 году корпорация Pepsi провела рекламную акцию на орбитальной станции «Мир»: космонавт Сергей Залетин снялся в невесомости с большим макетом банки газировки. В те же годы на скафандрах российских космонавтов появились нашивки спонсоров, среди которых были американская компания RadioShack и Сбербанк. А в 1999 году на ракете «Союз» летал логотип российской компании R&K, на некоторое время ставшей основным поставщиком компьютерной техники для космических предприятий страны.

Самым известным случаем коммерческой космической рекламы в РФ стал контракт Pizza Hut с тем же Центром Хруничева: в 2001 году компания заплатила $1 млн, чтобы стать первой пиццерией, доставляющей продукты в космос.

А космонавт Юрий Усачев, находясь на борту «Мира», на камеру пробовал доставленную пиццу, приготовленную по «космическому» рецепту. В 2002-м в рамках нового рекламного контракта на ракете «Протон» разместили девятиметровый логотип Pizza Hut и изображения овощей, из которых готовится пицца.

Однако с началом эксплуатации Международной космической станции (МКС) в 1998 году ситуация изменилась: чтобы обеспечить нейтральный научный имидж, избежать репутационных рисков и коммерциализации исследовательской деятельности в космосе, «Роскосмос» и NASA договорились ограничить прямую рекламу на технике и экипировке. В итоге был установлен запрет на размещение коммерческих логотипов и рекламы на борту МКС и на космических аппаратах, предназначенных для ее обслуживания.

За рубежом тоже экспериментировали с использованием космоса как рекламной площадки.

Например, компания Taco Bell в начале 2000-х организовала акцию с гигантской мишенью в океане, пообещав бесплатное тако каждому американцу, если обломки аппарата Mars Polar Lander попадут в центр круга. А в 2018-м американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отправил в космос электромобиль Tesla Roadster на ракете-носителе Falcon Heavy: это событие обошлось SpaceX в стоимость тестового запуска (примерно $90 млн) и одновременно стало глобальной рекламой бренда Tesla.

Кроме того, отдельные стартапы, в том числе российский StartRocket, предлагали выводить на орбиту световые рекламные билборды из мини-спутников, которые можно было бы увидеть с Земли. Однако эти проекты вызвали негативную реакцию со стороны общественности и реализованы так и не были.

Дмитрий Сотак