Что прокуратура требует изъять по делу регоператора ТКО Владимира Ярченкова

Прокуратура Ивановской области требует обратить в доход РФ 64 объекта недвижимости общей площадью более 220 тыс. кв. км, среди которых 31 нежилое здание и помещение, 21 земельный участок, девять жилых помещений и три машино-места, а также доли в праве собственности еще семи объектов недвижимости и два автомобиля Audi Q8 и Toyota Land Cruiser 300 2022 года выпуска. Владельцы имущества — предприниматель Владимир Ярченков, его жена, сын, дочь, а также четыре компании, зарегистрированные на жену господина Ярченкова.

Кроме того, прокуратора требует обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале 23 компаний из Ивановской области, бенефициаром большинства из них также является жена Владимира Ярченкова. Общая выручка всех компаний, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024-м составила 4,8 млрд руб., лучшие показатели по выручке дали ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» из Иваново (1,9 млрд руб.), ООО «Эко-Транс Авто» из Кинешмы (223,8 млн руб.) и ООО «ЭКО Выбор» из села Чернореченский (214,9 млн руб.).

Прокуратура также просит взыскать с бывшего директора департамента ЖКХ Ивановской области Дениса Кочнева и членов семьи Владимира Ярченкова 2,3 млрд руб. в казну РФ.