Тюменская делегация прибыла в Беларусь для деловых переговоров и встреч

Делегация Тюменской области прибыла с рабочим визитом в Беларусь, сообщил информационный центр правительства региона. Представители области уже встретились с Государственным комитетом по науке и технологиям, обсудив возможности расширения совместных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Стороны обменялись дорожными картами по развитию сотрудничества и обсудили финансирование научных проектов. Договорились расширить направления исследований, в их числе — биобезопасность, медицина и искусственный интеллект.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил, что в программу визита входит серия сразу нескольких деловых переговоров и встреч. Особое внимание планируется уделить изучению опыта Беларуси в производстве топливных брикетов из торфа и удобрений. В Беларуси находится одно из крупнейших производств в Европе — ОАО «ТБЗ Ляховичский», которое выпускает новые виды удобрений на основе торфа. «Компания развивает производство по выпуску новых видов жидких и сухих гуминовых удобрений на основе торфа — гуматов. Наш регион также обладает серьезными запасами торфа, здесь возможно развитие сотрудничества»,— прокомментировал он.

На сегодня также запланировано совещание с министром энергетики Беларуси Денисом Морозом. Кроме того, делегация Тюменской области планирует участвовать в международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь», где проведет серию встреч.

Напомним, летом губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске провели рабочую встречу. Стороны обсудили развитие промышленности, в частности в нефтегазовой сфере и машиностроении, поставки техники, а также научные проекты.

Ирина Пичурина