Climt Сosmetics
Российский бренд косметики основан в 2022 году Александром Сошиловым и Алексеем Чудаковым для создания макияжа «без макияжа»
Climt Сosmetics выпускает простые в использовании средства, чтобы процесс макияжа и ухода за собой был максимально комфортным. Хиты Climt Сosmetics: стойкий тинт в девяти оттенках, термостойкая тушь, гели для бровей, кремовый консилер, сыворотки, базы под макияж, кремовый хайлайтер. Также в коллекции бренда есть сыворотка для роста ресниц и бровей с пептидом из аминокислот и черный спонж для удобного и быстрого нанесения средств.
Фото: Climt Сosmetics