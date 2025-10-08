Бестселлерами в линейке средств бренда являются: маска для лица с экстрактом ламинарии и сладкого миндаля, тоник-сыворотка с коллагеном, мускусной розой, цветами апельсинового дерева, камелией, белками соевых бобов, экстрактом шалфея и гиалуроновой кислотой и крем Caviar с экстрактом черной икры, пептидным комплексом и аминокислотами. Также в линии можно найти средства для очищения кожи, кремы для тела, сыворотки.

