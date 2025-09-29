Руденя Игорь Михайлович

Родился 15 февраля 1968 года в Москве. В 1998 году окончил Московскую государственную академию пищевых производств по специальности «экономист-менеджер», в 2002 году — курсы повышения квалификации Военной академии Генштаба ВС РФ.

С 1986 по 1988 год служил в армии, затем до 1991 года — в МВД СССР. С 1991 года занимал руководящие должности в структуре корпорации «Росхлебпродукт».

В 1995 году стал одним из учредителей фонда помощи сотрудникам, ветеранам и семьям погибших сотрудников госбезопасности «Покров». В 1995–1996 годах — гендиректор АО «Зерновая компания». С 1996 по 2002 год — гендиректор ЗАО «Росзерно».

В апреле 2002 года назначен начальником департамента развития агропромышленного комплекса аппарата правительства РФ. В 2004–2005 годах был заместителем директора департамента отраслевого развития правительства. В 2005–2007 годах — статс-секретарь—заместитель министра сельского хозяйства РФ.

С ноября 2007 по август 2008 года возглавлял департамент регионального развития и агропромышленного комплекса правительства РФ. Затем до 2012 года работал директором департамента агропромышленного комплекса. В 2012 году вернулся в ЗАО «Росзерно» на должность гендиректора.

2 марта 2016 года назначен врио губернатора Тверской области. В сентябре того же года выиграл выборы главы региона, набрав 72,1% голосов. В 2021 году переизбран губернатором (52,33%).

Член высшего совета «Единой России», секретарь тверского регионального отделения партии. Действительный государственный советник РФ I класса. Награжден орденом Почета. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Женат, три сына и две дочери.