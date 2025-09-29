Российское первенство сыграло на уплотнение

Одной из самых приятных черт преодолевшего в минувший уикенд стартовую треть своей дистанции чемпионата России по футболу оказалась увлекательность борьбы за высокие места в нем. Она вылилась в рекордную для нынешнего десятилетия плотность в верхней половине турнирной таблицы. Отставание находящихся в ее подвале команд от лидера ЦСКА составляет всего шесть очков: это расстояние эквивалентно двум победам. А возле верхушки разрывы и вовсе символические.

Игроки ЦСКА во время матча 10-го тура против калининградской «Балтики»

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Десятый тур чемпионата России, состоявшийся в минувший уикенд, обошелся без больших сенсаций, но превратился в хороший повод внимательно посмотреть на классификацию, сложившуюся по итогам первой трети турнирной дистанции. В ней бросается в глаза одна любопытная особенность, имеющая простое цифровое выражение.

Отечественное футбольное первенство в последнее время приобрело репутацию состязания с довольно высоким градусом интриги, связанной с борьбой за медали.

В этом смысле оно не уступает даже лигам «большой европейской пятерки» — английской, испанской, немецкой, итальянской и французской. В двух предыдущих чемпионатах России, выигранных «Зенитом» и «Краснодаром», «золотая гонка» шла до самого финиша, а судьба титула решалась в заключительном туре. Но все-таки именно исключительная плотность в число привлекательных черт Российской премьер-лиги не входила. В ней, как правило, существовало очень четкое разделение на ряд ниш, в каждой из которых преследовались свои цели, соответствующие возможностям и амбициям клубов. Причем это разделение формировалось, как правило, достаточно рано.

Ниши заметны и сейчас. Но во всяком случае верхняя половина таблицы поражает своей компактностью. Для нынешнего десятилетия она уникальная. В четырех чемпионатах, предшествовавших нынешнему, расстояние от первой команды до команды, замыкающей топ-восьмерку, дважды, в 2021 и 2023 году, было после десяти туров чуть меньше десяти очков: тогда «Зенит» и «Нижний Новгород», а затем «Краснодар» и «Урал» разделяло девять баллов. В двух первенствах оно зашкаливало за эту отметку.

Сейчас ситуация иная — такой не было с конца прошлого десятилетия.

Между идущим первым ЦСКА и подвалом верхней половины, как в 2020 году, всего шесть очков. Более того, в 2025-м эту половину, строго говоря, неправильно называть восьмеркой. На местах с седьмого по девятое располагаются три клуба — московское «Динамо», «Ахмат» и «Рубин», имеющие равное количество баллов и ранжированные по дополнительным показателям. А полдюжины очков — это на самом деле мизерная разница. Она эквивалентна двум победам. То есть любой из этой тройки в случае, если ЦСКА, которого в ближайших турах ждут принципиальные и сложные встречи с другими столичными грандами — «Спартаком» и «Локомотивом», угодит хотя бы в коротенькую черную полосу, может настичь его за пару туров.

А возле вершины отрывы и вовсе, по сути, символические. На очко от ЦСКА отстают сразу два преследователя — «Локомотив» с «Краснодаром», на два — «Зенит», на три — его соперник по матчу 5 октября «Спартак».

Плотность таблицы сама по себе затрудняет оценку расклада в первенстве. Но еще больше его затрудняет добавляющая турниру перца динамика выступлений его фаворитов. Ни про одного их тех, кто на излете в сентябре очутился в авангарде, нельзя сказать, будто бы он безумно похож на команду, движущуюся верным курсом к золоту.

Срывы были абсолютно у всех. Формальным исключением является разве что «Локомотив», единственный участник чемпионата, не терпевший пока поражений. Но у него до выигрыша у «Рубина» в десятом туре была длиннющая череда ничьих, растянувшаяся на пять встреч. И очки гранды нередко добывали в жутких мучениях — как, например, добыл их голом на исходе компенсированного времени в состоявшемся 28 сентября матче против по-прежнему не отпускающей гигантов далеко от себя «Балтики», главной неожиданности стартового отрезка первенства, ЦСКА, благодаря этой удаче взобравшийся наверх и ставший уже третьим клубом, которому довелось полидировать в турнире. До армейцев лидерский статус имели «Локомотив» и «Краснодар».

Специфика чемпионата рождает ощущение, что таких смен может быть еще несколько, а уверенно указать на основного или узкую группу основных претендентов на победу в нем не получится еще долго, хотя аналитическая компания Opta, чьи популярные прогнозы на исход спортивных событий базируются на компьютерном анализе колоссального массива данных, полагает, что после десятого тура тандем таких претендентов, пусть не железных, а с оговорками, есть.

Ее иерархия не очень похожа на реальную таблицу, потому что в ней всех опережает еще не вклинившийся в тройку «Зенит», чью серию из шести подряд побед в чемпионате прервал минувшей весной «Краснодар». Вероятность его «золотого» финиша Opta оценивает в 37,4%, а, кроме петербуржцев, выше 30% — на три десятые — она только у ЦСКА, в то время как тем же краснодарцам анализ подарил 18,8%, а невероятно стабильному по меркам текущего сезона «Локомотиву» — 7,7%.

Алексей Доспехов