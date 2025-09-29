Голикова: у россиян есть потенциал жить до 120 лет

У тех россиян, кто стареет медленно, уже сейчас есть потенциал дожить до 120 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту движения «За медицину здорового долголетия».

«Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный - кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет»,— сказала вице-премьер (цитата по ТАСС).

По итогам 2023 года продолжительность жизни в России составила рекордные 73,5 года, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. В указе президента Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года говорится, что продолжительность жизни к этому сроку должна вырасти до 78 лет и до 81 года к 2036 году.

В апреле этого года правительство одобрило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года. Согласно документу, к россиянам старшего поколения отнесены люди в возрасте от 60 лет, что составляет примерно четверть населения страны, или 30 млн человек.

Полина Мотызлевская