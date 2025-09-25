С белгородского «Оптхимэкспорта» взыскан ущерб за загрязнение почв под Воронежем

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора и отменил решение первой инстанции по иску ведомства к белгородскому ООО «Оптхимэкспорт». Таким образом, требования управления о взыскании с компании 4,3 млн руб. за ущерб почвам в Острогожске Воронежской области были удовлетворены. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

По информации управления, в ходе проверки в августе 2023 года специалисты установили, что земельный участок площадью около 500 кв. м между предприятием и жилыми домами на улицах Вокзальной и Привокзальной заполнен черной маслянистой жидкостью. Лабораторная экспертиза определила, что отход принадлежит к IV классу опасности. Анализ почвенных проб подтвердил превышение допустимых концентраций вредных веществ.

Арбитражный суд Белгородской области отказал в удовлетворении иска, сославшись на недостаточность доказательств вины предприятия. Однако Росприроднадзор добился полного удовлетворения требований в апелляции.

Из данных сервиса Rusprofile.ru следует, что ООО «Оптхимэкспорт» было зарегистрировано в Белгороде в 2008 году для производства химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Директором является Алексей (Александрович) Шляев, ему же принадлежат 50% компании. Остальными 50% владеет Юлия Польшина. Алексей Шляев вместе с Дмитрием (Александровичем) Шляевым владеет двумя местными ООО — «Химэкспорт» (оптовая торговля химическими продуктами) и «Маслотранс» (аренда и лизинг грузовых транспортных средств). ООО «Оптхимэкспорт» завершило 2024 год с выручкой 396 млн руб. и прибылью 15 млн руб.

На этой неделе стало известно, что Росприроднадзор через суд добился взыскания с тамбовского ООО «Мордовское жилищно-коммунальное хозяйство» 1,86 млн руб. ущерба за слив стоков в реку Битюг.

Кабира Гасанова