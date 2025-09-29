Путин упростил присвоение воинских званий добровольцам в запасе

Находящиеся в запасе добровольцы теперь могут получать воинские звания без прохождения военных сборов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Изменения вносят в статью 57, пункт 2 закона «О воинской обязанности и военной службе». Они коснутся граждан, которые состояли в добровольческих формированиях как минимум полгода, а теперь находятся в запасе. Поправки вступят в силу через десять дней.

Законопроект внесли в Госдуму по поручению президента Владимира Путина. В первом чтении его одобрили в июле 2025 года.