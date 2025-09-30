АО «Самарский металлургический завод» подало иск к АО «Казанский вертолетный завод» на сумму 31 млн руб. Подробности спора не раскрываются. Данные о деле размещены в электронной картотеке арбитражных дел.

К Казанскому вертолетному заводу подали иск на 31 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

АО «Самарский металлургический завод» специализируется на выпуске алюминиевых полуфабрикатов и сотрудничает с предприятиями авиационной отрасли. АО «Казанский вертолетный завод» входит в холдинг «Вертолеты России» и производит вертолеты Ми-8, Ми-17, «Ансат» и другие модели.

Ранее сообщалось, что на Казанском вертолетном заводе состоялся первый полет вертолета «Ансат» с российским двигателем.

Анна Кайдалова