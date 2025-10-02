«Эссен» отсудил у питерской пивоварни 50 тысяч за использование слова «Берингъ»

АО «Эссен Продакшн АГ», выпускающее варенья и джемы, отсудило у пивоварни из Санкт-Петербурга 50 тыс. руб. за нарушение прав на товарный знак. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал, что пивоваренная компания использовала обозначение «БЕРИНГЪ» и дизайн упаковки, сходные с продукцией истца. Данные о деле размещены в электронной картотеке.

Суд запретил пивоварне «30 Меридиан» использовать спорное название и оформление продукции (саур-эли «Малиновый джем», «Абрикосовый джем» и «Черничный джем»). Также с ответчика взысканы судебные расходы по оплате госпошлины.

Истцом выступили АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших российских производителей продуктов питания (бренды «Махеевъ» и «Обжорка»), с филиалами в Татарстане, Башкирии, Чувашии и Новосибирской области. Ответчик — ООО «30 Меридиан» — пивоварня из Санкт-Петербурга.

Анна Кайдалова