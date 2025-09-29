Твердые коммунальные доходы

Как стало известно Ъ, суд рассмотрит первый иск прокуратуры о передаче в доход государства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По версии надзора, благодаря коррупционным связям с местным чиновником, семья Ярченковых получила полный контроль над процессом сбора и утилизации ТКО в Ивановской области и незаконный доход в размере более 2 млрд руб. Всего к ответчикам заявлены претензии на пять миллиардов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Фрунзенский районный суд Иваново рассмотрит антикоррупционный иск региональной прокуратуры к бывшему чиновнику Денису Кочневу, семье предпринимателей Ярченковых и целому ряду связанных с ними компаний.

В 2016 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и ООО «Чистое поле — Центр» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компания стала региональным оператором по ТКО с 1 января 2017 года аж до конца декабря 2031 года. В соответствии с договором ООО под контролем департамента обеспечивало сбор, обработку, утилизацию и захоронение ТКО на территории области, заключая подрядные договоры с компаниями и организациями, оказывающими соответствующие услуги.

В период с 2021 по 2025 год взаимодействие с ООО, сменившим название на «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами», от департамента осуществлял Денис Кочнев, являвшийся его руководителем.

При этом, установила прокуратура, в группу компаний, аффилированных с региональным оператором, входили ООО «Чистое поле +», «Чистое поле — Шуя», «Подворье», «Эко-Транс Авто», «Рассвет», «Грузсервис», «Чистое поле — Иваново» («Меридиан»), «Полигон ТКО», «ЭКО Выбор», «Ивановский мусоросортировочный завод», «Легион», «Инверт», «Парус», «Источник», «Спецтехника», «ЖилСтройРемонт», «Оператор по обращению с отходами», «Ивановская городская инвестиционная компания», «Инвестиционно-экологическая компания», «Городская сервисная служба», «Край» и ИП Белков В. И. Они предоставляли полный спектр услуг по обработке и захоронению ТКО.

Всеми этими компаниями, по данным надзора, фактически руководил Владимир Ярченков, а их учредителем выступала его супруга Лариса Ярченкова. Врач по образованию, работавшая преподавателем в Ивановском государственном медуниверситете, она в дела группы компаний не вмешивалась. Между тем холдинг оказался семейным. Бухгалтерские услуги всем его компаниям оказывало ИП дочери господина Ярченкова Марии, а юридические — его сын также Владимир Ярченков.

Как установил надзор, выстроенная бизнес-модель способствовала уменьшению налоговой нагрузки и получению дивидендов, в то время как деятельность ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» «носила убыточный характер».

Более того, по данным УФНС, все эти организации хоть и оказывают определенный перечень услуг, разделенных по объектам, но представляют собой «неразрывно связанный субъект деятельности, составляющий единый производственный процесс, направленный на получение общего результата в интересах семьи Ярченковых». Хозяйственная же деятельность осуществлялась с использованием одних и тех же работников, устроенных на 0,2–0,5 ставки, при тесном организационном взаимодействии и оформлении договоров.

Представление деклараций и документов осуществлялось с одних и тех же IP-адресов, что лишний раз подтверждает аффилированность данных лиц, установили налоговики. Помещения компаниям, машины и оборудование предоставлялись членами семьи Ярченковых, а также связанными с ней фирмой и физическими лицами. Таким образом, по версии надзора, Ярченков-старший фактически управлял консолидированной и аффилированной друг с другом группой юридических лиц, созданных с целью выполнения функций ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».

В свою очередь, Дения Кочнев оказывал общее покровительство компаниям Ярченкова и способствовал последнему в развитии бизнеса и обогащению, за что регулярно получал взятки — всего на сумму почти 3,5 млн руб.

Данные факты были установлены в рамках расследования уголовного дела, а также административного — о привлечении ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» к ответственности за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ).

Созданная при общем покровительстве чиновника Кочнева схема, согласно информации УФНС, позволила госпоже Ярченковой в 2021–2024 годах в качестве дивидендов от коммерческих организаций в сфере обработки ТКО, а также доходов ее родственников получить 2 млрд 313 млн 190 тыс. 740 руб. И это при том, что определенная регулятором прибыль оператора по обращению с ТКО за 2021–2025 годы должна была составить порядка 100,8 млн руб.

Кроме того, выборочными проверками территориальных прокуроров было установлено, что фактически свои обязанности региональный оператор систематически не выполнял, ТКО не вывозил, а господин Кочнев, «пользуясь властными полномочиями, мер по пресечению данной ситуации не принимал».

По фактам выявленных нарушений законодательства прокуратурой в адрес регионального оператора внесено 68 представлений, по 23 из них компания и ее руководители были привлечены к административной ответственности.

Учитывая, что активы были получены в результате нарушения антикоррупционных ограничений и запретов, за счет дачи взятки чиновнику и его покровительства прокуратура считает доходы от деятельности регионального оператора незаконным обогащением.

В данных обстоятельствах принадлежащее семье господ Ярченковых имущество, полученное коррупционным путем, включая доли участия в коммерческих организациях, а также коррупционный доход в размере 2,3 млрд руб. подлежат обращению в доход государства. Всего иск, с учетом недвижимости и других активов ответчиков, заявлен на 5 170 478 386 руб. В ближайшее время суд примет по заявлению прокуратуры обеспечительные меры.

Оперативно получить комментарии ответчиков “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев