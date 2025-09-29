Минфин предложил обнулить НДС для металлодобытчиков при продаже руды на аффинаж

Министерство финансов России предложило Госдуме ввести нулевой НДС для металлодобывающих компаний при реализации руды на аффинаж (очистка драгоценных металлов). Это следует из законопроекта, внесенного на рассмотрение в парламент.

В сообщении Минфина указано, что нулевая ставка НДС предусмотрена при реализации как руды, так и концентратов, а также других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы.

Предложенная мера, пояснили в Минфине, позволит добывающим предприятиям реализовать продукцию напрямую аффинажным предприятиям. Это должно увеличить загрузку производственных мощностей и объем выработки инвестиционных драгметаллов.