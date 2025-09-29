Произошла уберизация подписок

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как сервисы такси позволяют клиентам экономить, продавая дополнительные продукты.

Наиболее известный в мире бренд такси запустил новую услугу. Теперь пользователи, чтобы сэкономить на постоянно дорожающих поездках, могут приобретать предоплаченные абонементы. В пакеты могут входить 5, 10, 15 или 20 поездок, и чем больше он, тем значительнее скидка. Таким образом сэкономить можно до 20% от средней стоимости поездки в зависимости от количества предоплаченных билетов на такси. Естественно, запускается это все в США, сначала в 75 городах страны, включая Чикаго, Лос-Анджелес, Сиэтл и прочие. Uber намерен объяснять пользователям, что оптом и заранее — дешевле. The Verge приводит пример: поездка по Нью-Йорку из Нижнего Манхеттена в Мидтаун в среднем стоит около $19, и если оформить предзаказ на пакет поездок, то цена такой и будет, а не $30, как бывает в час пик. Обладателям абонементов не придется переплачивать.

Конечно, все не так просто. При оформлении пакета придется определиться, в какое время будут происходить поездки и выбрать 60-минутное окно запросов, когда можно будет вызвать машину на особых условиях. Это не единственный продукт от Uber, связанный с подпиской. В частности, можно зафиксировать определенную цену для десяти самых востребованных маршрутов за ежемесячную плату в $3. Хочешь экономить — плати. Эта опция, кстати, уже вышла за пределы США и доступна, например, жителям Бразилии. Все эти шаги направлены на повышение лояльности и более активное вовлечение людей, которые в принципе часто вызывают водителей. А нам стоит знакомиться с такими форматами, ведь растущие цены на такси у крупнейших сервисов в России наверняка и местный рынок вынудят пересмотреть принципы и ввести повсеместно, например, подписки на такси.

Яна Лубнина