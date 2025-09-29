Правительство внесло в Госдуму проект об ужесточении контроля за тонировкой

Правительство России внесло в Госдуму поправки в КоАП РФ, ужесточающие контроль за машинами с чрезмерной тонировкой.

Сейчас светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%, штраф за нарушение правила составляет 500 руб. Действующая редакция кодекса не позволяет ГИБДД применять этот штраф к владельцам автомобилей, ввезенных временно из Южной Осетии, Абхазии, Грузии и Армении на полгода без регистрации в ГИБДД. Уточняющие поправки в кодексе эту лазейку закрывают.

Иван Буранов