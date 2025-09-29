Водителей попросят просветлиться

Правительство подготовило законопроект, исключающий возможность для некоторых водителей не платить штрафы за чрезмерную тонировку стекол. Поправки коснуться автовладельцев из Южной Осетии, Абхазии, Армении и Грузии, которые могут использовать свои автомобили на территории РФ сроком до полугода без регистрации в ГИБДД. Это позволяет им не подчиняться нормам КоАП в части наказания за тонировку. Кабмин эту лазейку закрывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Подготовленные изменения в КоАП рассматривались на заседании правительства 24 сентября, но текст поправок не публиковался. “Ъ” ознакомился с документом. Его в ближайшее время внесут в Госдуму.

Изменения на первый взгляд кажутся сугубо техническими. Уточнение вносится в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП (в ней закреплен 500-рублевый штраф за тонировку). Сейчас она ссылается на технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который запрещает тонировать ветровые и передние боковые стекла более чем на 30%. Кабмин хочет, чтобы ссылка была не на регламент, а на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», утвержденные приложением к постановлению правительства. Сами требования и размер штрафа при этом не меняются.

Поправки нужны для контроля иностранцев, которые могут ввезти свой автомобиль на территорию Таможенного союза на срок не более шести месяцев, не регистрируя машины в ГИБДД.

Пока машина на временном ввозе, нормы технического регламента (в том числе по тонировке) на владельцев таких автомобилей не распространяются. Наказать их за чрезмерно затемненные стекла де-юре нельзя.

ГИБДД ранее пыталась штрафовать таких нарушителей, но это спровоцировало волну жалоб приезжих водителей, сообщал в 2023 году уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Он называл действия инспекторов «незаконными» и подчеркивал, что большинство граждан Южной Осетии являются гражданами РФ, имеющими постоянную регистрацию по месту жительства в Северной Осетии. «Нормы законодательства должны соблюдаться как гражданами, так и правоохранительными органами»,— писал он, призывая при нарушениях обращаться в аппарат омбудсмена. Предложенная МВД поправка коснется также владельцев транспортных средств из Абхазии, Грузии и Армении, поясняли “Ъ” ранее эксперты.

Отдельной статистики по нарушениям правил тонировки иностранцами не публикуется. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году технические неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств (ТС), были выявлены при разборе более 5 тыс. ДТП. В 16% таких аварий участвовали ТС, на которых были установлены чрезмерно затонированные или покрытые непрозрачными пленками стекла.

Изменения в КоАП вводятся «с целью исключения избыточного правового регулирования, связанного с особенностями применения норм технического регламента», сказано в пояснительной записке к поправкам. В начале года проект изменения проходил обсуждение на regulation.gov.ru (см “Ъ” от 31 января).

Власти подготовили и другие ужесточения, касающиеся иностранных водителей. 24 сентября МВД опубликовало для обсуждения законопроект, согласно которому с 1 апреля 2026 года будут признаны недействительными в РФ права, выданные в Абхазии и Южной Осетии для лиц, имеющих российское гражданство или вид на жительство. Документ разработан в развитие указов президента от 1 и 17 апреля 2025 года, которые ввели упрощенный (без сдачи экзамена и без предъявления медсправки) порядок выдачи российских водительских удостоверений для граждан Абхазии и Южной Осетии. Это порядок действует до 1 апреля 2026 года.

Иван Буранов