Водителей попросят просветлиться
В КоАП внесут изменения, чтобы не дать нарушителям правил тонировки избежать штрафа
Правительство подготовило законопроект, исключающий возможность для некоторых водителей не платить штрафы за чрезмерную тонировку стекол. Поправки коснуться автовладельцев из Южной Осетии, Абхазии, Армении и Грузии, которые могут использовать свои автомобили на территории РФ сроком до полугода без регистрации в ГИБДД. Это позволяет им не подчиняться нормам КоАП в части наказания за тонировку. Кабмин эту лазейку закрывает.
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
Подготовленные изменения в КоАП рассматривались на заседании правительства 24 сентября, но текст поправок не публиковался. “Ъ” ознакомился с документом. Его в ближайшее время внесут в Госдуму.
Изменения на первый взгляд кажутся сугубо техническими. Уточнение вносится в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП (в ней закреплен 500-рублевый штраф за тонировку). Сейчас она ссылается на технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который запрещает тонировать ветровые и передние боковые стекла более чем на 30%. Кабмин хочет, чтобы ссылка была не на регламент, а на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», утвержденные приложением к постановлению правительства. Сами требования и размер штрафа при этом не меняются.
Поправки нужны для контроля иностранцев, которые могут ввезти свой автомобиль на территорию Таможенного союза на срок не более шести месяцев, не регистрируя машины в ГИБДД.
Пока машина на временном ввозе, нормы технического регламента (в том числе по тонировке) на владельцев таких автомобилей не распространяются. Наказать их за чрезмерно затемненные стекла де-юре нельзя.
ГИБДД ранее пыталась штрафовать таких нарушителей, но это спровоцировало волну жалоб приезжих водителей, сообщал в 2023 году уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Он называл действия инспекторов «незаконными» и подчеркивал, что большинство граждан Южной Осетии являются гражданами РФ, имеющими постоянную регистрацию по месту жительства в Северной Осетии. «Нормы законодательства должны соблюдаться как гражданами, так и правоохранительными органами»,— писал он, призывая при нарушениях обращаться в аппарат омбудсмена. Предложенная МВД поправка коснется также владельцев транспортных средств из Абхазии, Грузии и Армении, поясняли “Ъ” ранее эксперты.
Отдельной статистики по нарушениям правил тонировки иностранцами не публикуется. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году технические неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств (ТС), были выявлены при разборе более 5 тыс. ДТП. В 16% таких аварий участвовали ТС, на которых были установлены чрезмерно затонированные или покрытые непрозрачными пленками стекла.
Изменения в КоАП вводятся «с целью исключения избыточного правового регулирования, связанного с особенностями применения норм технического регламента», сказано в пояснительной записке к поправкам. В начале года проект изменения проходил обсуждение на regulation.gov.ru (см “Ъ” от 31 января).
Власти подготовили и другие ужесточения, касающиеся иностранных водителей. 24 сентября МВД опубликовало для обсуждения законопроект, согласно которому с 1 апреля 2026 года будут признаны недействительными в РФ права, выданные в Абхазии и Южной Осетии для лиц, имеющих российское гражданство или вид на жительство. Документ разработан в развитие указов президента от 1 и 17 апреля 2025 года, которые ввели упрощенный (без сдачи экзамена и без предъявления медсправки) порядок выдачи российских водительских удостоверений для граждан Абхазии и Южной Осетии. Это порядок действует до 1 апреля 2026 года.