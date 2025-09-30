Новый суперфуд для кожи от Erborian

Корейская марка косметики Erborian этой осенью пополняет свою ставшую бестселлером коллекцию «Преображение & Сила суперингредиентов» и выпускает ночную суперсыворотку-молочко «Преображение & Сила 17 суперингредиентов».

Этот инновационный ночной уход адресован всем, кто ищет заметные результаты и не любит затейливых бьюти-ритуалов. Новинка создана как полноценный ритуал ночного восстановления кожи. Сыворотка-молочко с легкой текстурой сочетает в себе 10% PHA-кислот, гиалуроновую кислоту, сквалан и мощный коктейль из 17 растительных экстрактов, каждый из которых выполняет свою функцию: бамбук (для увлажнения и поддержания уровня влаги в коже), красный перец (для сияния), белый женьшень в миксе с растительными экстрактами дикого ямса и хвоща (с антивозрастным эффектом), центелла азиатская (для восстановления кожи), плоды юзу (улучшение тона кожи и антиоксидант), красный женьшень (для повышения упругости).

Формула работает сразу в семи направлениях: выравнивает тон и текстуру кожи, придает ей легкое сияние, разглаживает мелкие морщины, глубоко питает, смягчает и обеспечивает выраженный лифтинг-эффект. Эффект можно оценить уже наутро: кожа будет выглядеть обновленной, более гладкой и свежей. Важно: перед применением флакон нужно встряхнуть, чтобы смешать две фазы сыворотки.